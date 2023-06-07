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Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Вест Хэм
Фиорентина - Вест Хэм: обзор матча 07 июня 2023
Фиорентина
07.06.2023, среда, 22:00
Лига конференций, Финал
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
67'
Д. Бонавентура
62'
С. Бенрахма (П)
90'
Д. Боуэн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Вест Хэм
90'
+7
Желтая карточка
Д. Боуэн
90'
+4
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Антонио
Замена
А. Барак
️️️️
Р. Мандрагора
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
Л. Пакета
Желтая карточка
С. Амрабат
85'
Замена
Игор
️️️️
Л. Раньери
84'
77'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
Желтая карточка
Н. Миленкович
75'
Желтая карточка
А. Дункан
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Н. Гонсалес
67'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
65'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Бенрахма
Замена
Р. Сапонара
️️️️
К. Куаме
61'
61'
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Зума
53'
Желтая карточка
Н. Агер
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
46'
31'
Желтая карточка
С. Бенрахма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
20
Лука Раньери
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЛФ
9
Лука Йович
ЦФ
31
Николас Гонсалес
РФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Саид Бенрахма
ЛФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-2-3
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
20
Раньери
17
Додо
4
Амрабат
7
Бонавентура
8
Мандрагора
8
Куаме
9
Йович
31
Гонсалес
4-1-1-1-3
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
28
Соучек
41
Райс
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
10
Бенрахма
20
Раньери
44
Игор
44
Игор
20
Раньери
8
Мандрагора
72
Барак
72
Барак
8
Мандрагора
8
Куаме
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Куаме
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
18
Антонио
21
Огбонна
21
Огбонна
18
Антонио
4
Зума
6
Керер
6
Керер
4
Зума
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
Остались в запасе
Фиорентина
Вест Хэм
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фиорентина - Вест Хэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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