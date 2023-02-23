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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Брага
Фиорентина - Брага: обзор матча 23 февраля 2023
Фиорентина
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Брага
37'
Р. Мандрагора
58'
Р. Сапонара
83'
А. Кабрал
17'
А. Каштру
34'
А. Джало
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Брага
ГОЛ! 3:2!
А. Кабрал
Пас отдал
Д. Бонавентура
83'
81'
Замена
С. Саатджи
️️️️
С. Ниакате
Замена
С. Амрабат
️️️️
Р. Мандрагора
77'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Сапонара
74'
72'
Замена
Брума
️️️️
А. Джало
72'
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
Желтая карточка
К. Бираги
70'
Желтая карточка
Л. Мартинес
70'
62'
Замена
У. Рачич
️️️️
Пицци
62'
Замена
Р. Орта
️️️️
А. Орта
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Бьянко
60'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
60'
ГОЛ! 2:2!
Р. Сапонара
Пас отдал
Д. Бонавентура
58'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
56'
Замена
А. Терзич
️️️️
Додо
46'
Желтая карточка
Додо
39'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мандрагора
Пас отдал
Д. Бонавентура
37'
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Джало
Пас отдал
С. Банза
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Каштру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-1-2-2-1
46
Сиригу
3
Бираги
20
Раньери
28
Мартинес
17
Додо
8
Мандрагора
7
Бонавентура
42
Бьянко
31
Гонсалес
17
Сапонара
19
Кабрал
4-2-3-1
12
Са
2
Мендес
4
Ниакате
15
Оливейра
26
Борха
21
Гомеш
6
Орта
8
Каштру
21
Пицци
25
Джало
24
Банза
17
Додо
3
Терзич
3
Терзич
17
Додо
42
Бьянко
8
Кастровилли
8
Кастровилли
42
Бьянко
8
Мандрагора
4
Амрабат
4
Амрабат
8
Мандрагора
17
Сапонара
7
Брекало
7
Брекало
17
Сапонара
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
4
Ниакате
4
Саатджи
4
Саатджи
4
Ниакате
21
Пицци
10
Рачич
10
Рачич
21
Пицци
6
Орта
21
Орта
21
Орта
6
Орта
25
Джало
77
Брума
77
Брума
25
Джало
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
Остались в запасе
Фиорентина
Брага
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Фиорентина - Брага
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
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