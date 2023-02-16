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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брага - Фиорентина
Брага - Фиорентина: обзор матча 16 февраля 2023
Брага
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Фиорентина
45+1'
Л. Йович
60'
Л. Йович
79'
А. Кабрал
90'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брага - Фиорентина
90'
Желтая карточка
Н. Иконе
90'
ГОЛ! 0:4!
А. Кабрал
Пас отдал
Н. Иконе
86'
Желтая карточка
К. Куаме
82'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
82'
Замена
А. Барак
️️️️
Р. Мандрагора
82'
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Гонсалес
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Кабрал
Пас отдал
К. Бираги
75'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Мусрати
72'
68'
Замена
Додо
️️️️
Л. Венути
Замена
А. Джало
️️️️
Р. Орта
68'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
68'
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Йович
Пас отдал
Р. Сапонара
Замена
П. Оливейра
️️️️
У. Рачич
58'
Красная карточка
В. Тормена
55'
50'
Желтая карточка
Л. Венути
Замена
Брума
️️️️
Ю. Медейрос
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Йович
Пас отдал
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Матеус
3
Тормена
4
Ниакате
6
Секейра
2
Гомес
10
Рачич
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
9
Руис
45
Медейрос
4-1-2-2-1
1
Террачиано
5
Венути
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
4
Амрабат
17
Сапонара
31
Гонсалес
9
Йович
10
Рачич
15
Оливейра
15
Оливейра
10
Рачич
73
Мусрати
8
Каштру
8
Каштру
73
Мусрати
45
Медейрос
77
Брума
77
Брума
45
Медейрос
21
Орта
25
Джало
25
Джало
21
Орта
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
5
Венути
17
Додо
17
Додо
5
Венути
8
Мандрагора
72
Барак
72
Барак
8
Мандрагора
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
31
Гонсалес
8
Куаме
8
Куаме
31
Гонсалес
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
Остались в запасе
Брага
Фиорентина
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Брага - Фиорентина
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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