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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Специя
Фиорентина - Специя: обзор матча 08 апреля 2023
Фиорентина
08.04.2023, суббота, 15:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Специя
25'
П. Вишневски (АГ)
32'
М. Нзола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Специя
89'
Замена
Д. Верде
️️️️
М. Нзола
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
81'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
81'
77'
Желтая карточка
П. Вишневски
77'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Э. Гьяси
76'
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Экдаль
73'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
А. Барак
️️️️
Г. Кастровилли
71'
69'
Желтая карточка
С. Бастони
65'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Д. Мальдини
65'
Замена
С. Бастони
️️️️
М. Бурабиа
63'
Желтая карточка
И. Ампаду
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
60'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Соттиль
60'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Гьяси
45'
Желтая карточка
М. Нзола
35'
Желтая карточка
Д. Мальдини
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Нзола
Пас отдал
Б. Дронговски
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Вишневски
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
8
Кастровилли
7
Бонавентура
23
Соттиль
93
Иконе
19
Кабрал
4-3-2-1
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
25
Вишневски
43
Николау
4
Ампаду
10
Бурабиа
8
Экдаль
14
Журковски
70
Мальдини
11
Гьяси
70
Нзола
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Кастровилли
72
Барак
72
Барак
8
Кастровилли
23
Соттиль
7
Брекало
7
Брекало
23
Соттиль
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
8
Экдаль
94
Эспозито
94
Эспозито
8
Экдаль
10
Бурабиа
10
Бастони
10
Бастони
10
Бурабиа
70
Мальдини
11
Ципот
11
Ципот
70
Мальдини
70
Нзола
10
Верде
10
Верде
70
Нзола
11
Гьяси
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Гьяси
Остались в запасе
Фиорентина
Специя
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Фиорентина - Специя
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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