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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Академия Пушкаша - Фиорентина
Академия Пушкаша - Фиорентина: обзор матча 29 августа 2024
Академия Пушкаша
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Фиорентина
90+7'
Ж. Надь (П)
59'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Фиорентина
ГОЛ!
К. Бираги
4:5
ГОЛ!
Ж. Надь
4:4
ГОЛ!
А. Ричардсон
3:4
Пенальти не реализован!
R. Szolnoki
ГОЛ!
А. Колпани
3:3
ГОЛ!
W. Golla (o.g.)
3:2
ГОЛ!
К. Куаме
2:2
ГОЛ!
A. Favorov
2:1
ГОЛ!
Р. Мандрагора
1:1
ГОЛ!
G. Komaromi
1:0
97'
Вторая желтая
П. Комуццо
91'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
М. Кен
90'
+8
Желтая карточка
Додо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Надь
90'
+7
90'
+4
Красная карточка
Л. Раньери
Желтая карточка
К. Масейрас
90'
+3
Желтая карточка
A. Favorov
90'
+2
83'
Замена
М. Кайоде
️️️️
Додо
Желтая карточка
G. Komaromi
81'
79'
Желтая карточка
Л. Раньери
Желтая карточка
Л. Колли
79'
Замена
R. Szolnoki
️️️️
J. Plsek
79'
76'
Желтая карточка
П. Комуццо
71'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Л. Колли
️️️️
J. Puljic
67'
Замена
G. Komaromi
️️️️
J. Levi
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
54'
Замена
П. Комуццо
️️️️
М. Понграчич
54'
Замена
А. Колпани
️️️️
Н. Иконе
54'
Замена
К. Куаме
️️️️
Р. Соттиль
Желтая карточка
J. Plsek
52'
44'
Желтая карточка
М. Кен
8'
Желтая карточка
М. Понграчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Академия Пушкаша
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
9
Ламин Колли
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-2-4
91
94
Стронати
18
Надь
19
23
Масейрас
16
Ниссила
20
Сойсало
10
21
23
14
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
3
Бираги
5
Понграчич
28
Мартинес
2
Додо
6
Раньери
7
Ричардсон
4
Амрабат
93
Иконе
23
Соттиль
9
Кен
23
22
22
23
21
9
Колли
9
Колли
21
10
77
77
10
28
Мартинес
65
Паризи
65
Паризи
28
Мартинес
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
2
Додо
33
Кайоде
33
Кайоде
2
Додо
9
Кен
8
Мандрагора
8
Мандрагора
9
Кен
93
Иконе
28
Колпани
28
Колпани
93
Иконе
23
Соттиль
8
Куаме
8
Куаме
23
Соттиль
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Фиорентина
11
Artem Tyshchuk
ЦП
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
42
Алессандро Бьянко
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
11
Artem Tyshchuk
ЦП
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
42
Алессандро Бьянко
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Академия Пушкаша - Фиорентина
5
2
5
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
9
3
Нарушения
19
16
Офсайды
2
1
Количество передач
527
439
Сейвы
2
8
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Pancho Arena, Felcsut
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