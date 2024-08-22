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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Академия Пушкаша
Фиорентина - Академия Пушкаша: обзор матча 22 августа 2024
Фиорентина
22.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Академия Пушкаша
45+3'
Р. Соттиль
67'
Л. Мартинес
75'
М. Кен
9'
Ж. Надь (П)
12'
М. Сойсало
89'
W. Golla (o.g.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Академия Пушкаша
89'
ГОЛ! 3:3!
W. Golla (o.g.)
Пас отдал
У. Ниссила
Желтая карточка
М. Понграчич
85'
82'
Замена
R. Szolnoki
️️️️
J. Puljic
82'
Замена
Л. Колли
️️️️
A. Favorov
Замена
К. Куаме
️️️️
Р. Соттиль
77'
ГОЛ! 3:2!
М. Кен
Пас отдал
Н. Иконе
75'
74'
Замена
J. Levi
️️️️
М. Сойсало
ГОЛ! 2:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Мандрагора
67'
Замена
С. Амрабат
️️️️
А. Бьянко
66'
56'
Желтая карточка
Ж. Надь
Замена
Н. Иконе
️️️️
А. Колпани
56'
Замена
М. Кен
️️️️
Л. Белтран
46'
Замена
Додо
️️️️
М. Кайоде
46'
46'
Замена
G. Komaromi
️️️️
B. Ormonde-Ottewill
ГОЛ! 1:2!
Р. Соттиль
Пас отдал
Ф. Паризи
45'
+3
Желтая карточка
Л. Мартинес
17'
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Сойсало
Пас отдал
J. Puljic
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Надь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
(К)
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
21
J. Puljic
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Академия Пушкаша
6
Акош Маркграф
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
65
Паризи
28
Мартинес
5
Понграчич
6
Раньери
8
Мандрагора
33
Кайоде
42
Бьянко
28
Колпани
23
Соттиль
18
Белтран
3-2-2-3
91
94
Стронати
33
19
23
Масейрас
18
Надь
20
Сойсало
16
Ниссила
14
23
21
33
Кайоде
17
Додо
17
Додо
33
Кайоде
42
Бьянко
4
Амрабат
4
Амрабат
42
Бьянко
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
23
Соттиль
8
Куаме
8
Куаме
23
Соттиль
18
Белтран
9
Кен
9
Кен
18
Белтран
21
22
22
21
20
Сойсало
10
10
20
Сойсало
33
77
77
33
19
9
Колли
9
Колли
19
Остались в запасе
Фиорентина
Академия Пушкаша
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Фиорентина - Академия Пушкаша
2
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
15
2
Нарушения
12
25
Офсайды
1
1
Количество передач
416
291
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Артемио Франки
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