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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпиакос - Фиорентина
Олимпиакос - Фиорентина: обзор матча 29 мая 2024
Олимпиакос
29.05.2024, среда, 22:00
Лига конференций, Финал
1 : 0
Завершен
Фиорентина
116'
А. Эль-Кааби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Фиорентина
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Эль-Кааби
120'
+2
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
117'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Хецце
116'
106'
Замена
Л. Белтран
️️️️
Н. Гонсалес
106'
Замена
Л. Раньери
️️️️
К. Бираги
Замена
Г. Масурас
️️️️
Д. Поденсе
106'
99'
Желтая карточка
К. Бираги
Желтая карточка
А. Пасхалакис
95'
Желтая карточка
С. Йоветич
94'
Замена
Куини
️️️️
Ф. Ортега
91'
82'
Замена
А. Барак
️️️️
Д. Бонавентура
82'
Замена
Н. Иконе
️️️️
К. Куаме
79'
Желтая карточка
К. Куаме
Замена
А. Орта
️️️️
Шикинью
77'
74'
Замена
А. Дункан
️️️️
Артур
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Фортунис
72'
59'
Замена
М. Нзола
️️️️
А. Белотти
42'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
Д. Поденсе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
4-1-1-2-2
19
Цолакис
3
Ортега
45
Рецос
6
Карму
23
Родиней
32
Хецце
10
Иборра
7
Фортунис
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-1-2-1-2
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
8
Мандрагора
6
Артур
7
Бонавентура
31
Гонсалес
11
Белотти
8
Куаме
3
Ортега
17
Куини
17
Куини
3
Ортега
22
Шикинью
6
Орта
6
Орта
22
Шикинью
11
Поденсе
7
Масурас
7
Масурас
11
Поденсе
7
Фортунис
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
3
Бираги
6
Раньери
6
Раньери
3
Бираги
6
Артур
32
Дункан
32
Дункан
6
Артур
7
Бонавентура
72
Барак
72
Барак
7
Бонавентура
8
Куаме
93
Иконе
93
Иконе
8
Куаме
31
Гонсалес
18
Белтран
18
Белтран
31
Гонсалес
11
Белотти
70
Нзола
70
Нзола
11
Белотти
Остались в запасе
Олимпиакос
Фиорентина
65
A. Androutsos
ЦЗ
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
65
A. Androutsos
ЦЗ
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Олимпиакос - Фиорентина
4
3
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
17
Офсайды
4
3
Количество передач
448
524
Сейвы
4
3
Точность передач %
65
70
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.03
Матчи команд
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Арис
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
ОПАП Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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