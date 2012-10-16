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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт - Филиппины
Кувейт - Филиппины: обзор матча 16 октября 2012
Кувейт
16.10.2012, вторник, 19:50
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Филиппины
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кувейт - Филиппины
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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