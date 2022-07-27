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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Ференцварош
Слован - Ференцварош: обзор матча 27 июля 2022
Слован
27.07.2022, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Ференцварош
70'
В. Де Марко
20'
Ф. Боли
31'
К. Закариассен
89'
А. Траоре
90+5'
Э. Лайдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Слован - Ференцварош
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Э. Лайдуни
Замена
Д. Холман
️️️️
В. Вайсс
90'
+3
90'
+3
Замена
Р. Теланнер
️️️️
Т. Нгуэн
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Д. Канкава
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:3!
А. Траоре
Пас отдал
Э. Ботка
Замена
А. Чаврич
️️️️
И. Шапоньич
87'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Л. Паушек
87'
Желтая карточка
И. Шапоньич
84'
ГОЛ! 1:2!
В. Де Марко
Пас отдал
Т. Барсегян
70'
63'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
Ф. Боли
57'
Желтая карточка
А. Траоре
55'
Желтая карточка
К. Закариассен
Желтая карточка
Ю. Куцка
55'
Желтая карточка
Д. Канкава
52'
31'
ГОЛ! 0:2!
К. Закариассен
Пас отдал
С. Ммае
Желтая карточка
В. Де Марко
27'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Боли
Пас отдал
Э. Чивич
Замена
А. Грин
️️️️
Ю. Медведев
11'
4'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
36
Лукас Ловат
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
28
Карлос Аузки
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
3-2-4-1
1
Чован
4
Кашия
14
Абена
25
Паушек
81
Де Марко
17
Медведев
33
Куцка
11
Барсегян
30
Чакветадзе
23
Канкава
8
Шапоньич
4-3-1-2
90
Дибус
21
Ботка
3
Ммае
5
Кнустер
77
Чивич
93
Лайдуни
13
Эсити
16
Закариассен
93
Нгуэн
9
Боли
14
Траоре
25
Паушек
7
Вайсс
7
Вайсс
25
Паушек
Вайсс
8
Холман
8
Холман
Вайсс
23
Канкава
4
Уче
4
Уче
23
Канкава
17
Медведев
25
Грин
25
Грин
17
Медведев
8
Шапоньич
77
Чаврич
77
Чаврич
8
Шапоньич
93
Нгуэн
5
Теланнер
5
Теланнер
93
Нгуэн
9
Боли
5
Вечеи
5
Вечеи
9
Боли
Остались в запасе
Слован
Ференцварош
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
36
Лукас Ловат
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
28
Карлос Аузки
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
36
Лукас Ловат
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
28
Карлос Аузки
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Слован - Ференцварош
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Пасьенки
Новости команд
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Слован
Ференцварош
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
1
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Вчера, 10:52
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Вчера, 01:00
2
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09:13
1
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