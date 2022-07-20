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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Слован
Ференцварош - Слован: обзор матча 20 июля 2022
Ференцварош
20.07.2022, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Слован
70'
К. Закариассен
81'
Г. Кашия
86'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Слован
90'
+3
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Т. Барсегян
90'
+3
Замена
Д. Холман
️️️️
Ю. Куцка
86'
ГОЛ! 1:2!
Т. Барсегян
Пас отдал
Г. Чакветадзе
81'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кашия
Пас отдал
В. Де Марко
Замена
К. Аузки
️️️️
Т. Нгуэн
80'
73'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Л. Паушек
73'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
В. Вайсс
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Ф. Боли
72'
Замена
К. Мерсье
️️️️
Э. Лайдуни
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Закариассен
Пас отдал
Т. Нгуэн
70'
69'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
И. Шапоньич
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Траоре
57'
Желтая карточка
Т. Нгуэн
31'
27'
Желтая карточка
И. Шапоньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
ЦП
28
Карлос Аузки
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Александар Чаврич
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
36
Лукас Ловат
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
77
Чивич
3
Ммае
15
Ковачевич
2
Уинго
93
Лайдуни
13
Эсити
16
Закариассен
93
Нгуэн
9
Боли
14
Траоре
3-2-4-1
1
Чован
4
Кашия
14
Абена
25
Паушек
17
Медведев
81
Де Марко
33
Куцка
23
Канкава
7
Вайсс
11
Барсегян
8
Шапоньич
93
Лайдуни
30
Мерсье
30
Мерсье
93
Лайдуни
14
Траоре
10
Лончар
10
Лончар
14
Траоре
93
Нгуэн
28
Аузки
28
Аузки
93
Нгуэн
9
Боли
14
Бэсси
14
Бэсси
9
Боли
7
Вайсс
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
7
Вайсс
33
Куцка
8
Холман
8
Холман
33
Куцка
11
Барсегян
4
Уче
4
Уче
11
Барсегян
25
Паушек
77
Чаврич
77
Чаврич
25
Паушек
8
Шапоньич
24
Рамирес
24
Рамирес
8
Шапоньич
Остались в запасе
Ференцварош
Слован
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
76
Кристиан Лизтес
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
25
Андре Грин
ЛВ
20
Давид Грнчар
ПВ
36
Лукас Ловат
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
76
Кристиан Лизтес
ЦП
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
25
Андре Грин
ЛВ
20
Давид Грнчар
ПВ
36
Лукас Ловат
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Ференцварош - Слован
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 2
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
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21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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