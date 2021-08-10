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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Ференцварош
Славия - Ференцварош: обзор матча 10 августа 2021
Славия
10.08.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ференцварош
36'
Л. Масопуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Славия - Ференцварош
90'
+3
Желтая карточка
Р. Ммае
Желтая карточка
И. Траоре
85'
85'
Желтая карточка
А. Ковачевич
84'
Вторая желтая
Э. Чивич
79'
Желтая карточка
Э. Чивич
77'
Замена
А. Зубков
️️️️
Э. Ботка
Замена
П. Муса
️️️️
Л. Масопуст
75'
71'
Замена
Сомалья
️️️️
К. Закариассен
67'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Т. Нгуэн
Замена
И. Траоре
️️️️
Я. Громада
65'
Замена
С. Плавсич
️️️️
И. Шранц
65'
Замена
Я. Кухта
️️️️
С. Тецл
65'
58'
Желтая карточка
М. Узуни
46'
Замена
А. Ковачевич
️️️️
С. Ммае
Желтая карточка
О. Дорли
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Масопуст
Пас отдал
А. Сима
36'
32'
Желтая карточка
К. Закариассен
24'
Желтая карточка
И. Харатин
Замена
А. Сима
️️️️
П. Олаинка
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
3
Сэми Ммае
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
34
Christian Fülop
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Даниэль Самек
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Сомалья
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Колар
18
Бах
33
Качараба
3
Голеш
14
Громада
19
Дорли
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
11
Тецл
26
Шранц
4-1-2-2-1
90
Дибус
21
Ботка
2
Уинго
16
Блажич
77
Чивич
14
Харатин
16
Закариассен
93
Лайдуни
10
Узуни
93
Нгуэн
3
Ммае
99
Олаинка
19
Сима
19
Сима
99
Олаинка
14
Громада
12
Траоре
12
Траоре
14
Громада
26
Шранц
95
Плавсич
95
Плавсич
26
Шранц
11
Тецл
7
Кухта
7
Кухта
11
Тецл
8
Масопуст
9
Муса
9
Муса
8
Масопуст
21
Ботка
21
Зубков
21
Зубков
21
Ботка
3
Ммае
15
Ковачевич
15
Ковачевич
3
Ммае
16
Закариассен
7
Сомалья
7
Сомалья
16
Закариассен
93
Нгуэн
8
Ммае
8
Ммае
93
Нгуэн
Остались в запасе
Славия
Ференцварош
30
Алеш Мандоус
ВР
34
Christian Fülop
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
34
Christian Fülop
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Даниэль Самек
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Славия - Ференцварош
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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