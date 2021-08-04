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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Славия
Ференцварош - Славия: обзор матча 04 августа 2021
Ференцварош
04.08.2021, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Славия
44'
Т. Качараба (АГ)
50'
И. Харатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ференцварош - Славия
Замена
А. Ковачевич
️️️️
Т. Нгуэн
90'
+2
88'
Желтая карточка
О. Дорли
Замена
А. Зубков
️️️️
К. Закариассен
85'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Э. Чивич
85'
Замена
С. Лончар
️️️️
Р. Ммае
75'
72'
Замена
О. Лингр
️️️️
Т. Голеш
53'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
53'
Замена
И. Шранц
️️️️
Л. Масопуст
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Харатин
50'
46'
Замена
П. Олаинка
️️️️
С. Плавсич
45'
+1
Желтая карточка
С. Плавсич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Качараба
44'
Желтая карточка
М. Блажич
29'
25'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Шевчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
3
Сэми Ммае
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
95
Срджан Плавсич
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
3-1-2-2-2
90
Дибус
77
Чивич
16
Блажич
2
Уинго
14
Харатин
16
Закариассен
93
Лайдуни
10
Узуни
93
Нгуэн
3
Ммае
8
Ммае
4-5-1
1
Колар
3
Голеш
4
Зима
33
Качараба
18
Бах
8
Масопуст
95
Плавсич
23
Шевчик
10
Станчу
19
Дорли
7
Кухта
77
Чивич
21
Ботка
21
Ботка
77
Чивич
16
Закариассен
21
Зубков
21
Зубков
16
Закариассен
93
Нгуэн
15
Ковачевич
15
Ковачевич
93
Нгуэн
8
Ммае
10
Лончар
10
Лончар
8
Ммае
95
Плавсич
99
Олаинка
99
Олаинка
95
Плавсич
23
Шевчик
12
Траоре
12
Траоре
23
Шевчик
3
Голеш
32
Лингр
32
Лингр
3
Голеш
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
8
Масопуст
26
Шранц
26
Шранц
8
Масопуст
Остались в запасе
Ференцварош
Славия
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
19
Абдалла Сима
ПВ
30
Алеш Мандоус
ВР
14
Якуб Громада
ОП
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Остались в запасе
19
Абдалла Сима
ПВ
30
Алеш Мандоус
ВР
14
Якуб Громада
ОП
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Ференцварош - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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