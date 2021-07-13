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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Приштина - Ференцварош
Приштина - Ференцварош: обзор матча 13 июля 2021
Приштина
13.07.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Ференцварош
67'
M. Hoti
49'
М. Узуни
80'
М. Узуни
86'
М. Узуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Приштина - Ференцварош
89'
Замена
Р. Батурина
️️️️
Т. Нгуэн
88'
Замена
Д. Редзич
️️️️
М. Узуни
86'
ГОЛ! 1:3!
М. Узуни
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Узуни
Пас отдал
Э. Чивич
70'
Замена
Д. Зигер
️️️️
Р. Ммае
69'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
Сомалья
ГОЛ! 1:1!
M. Hoti
Пас отдал
Х. Шабани
67'
64'
Желтая карточка
Сомалья
Замена
T. Bardhoku
️️️️
S. Lilaj
64'
61'
Замена
А. Зубков
️️️️
Р. Мак
Замена
Х. Шабани
️️️️
J. Otto John
60'
Замена
M. Hoti
️️️️
К. Зиба
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Узуни
Пас отдал
Т. Нгуэн
Желтая карточка
L. Boshnjaku
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Приштина
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
2
Бесник Красники
ПЗ
10
Кендрим Зиба
ЦП
10
Эндрит Красничи
АП
1
Ardit Nika
ЦФ
3
Gledi Mici
ЦФ
88
Sabien Lilaj
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
0
J. Otto John
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Сомалья
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Приштина
8
Хевдет Шабани
ПВ
35
Eglant Haxho
ЦФ
44
Tun Bardhoku
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
11
Mendurim Hoti
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
23
Дамир Редзич
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
2-1-1-5
28
Бектеши
2
Красники
10
Зиба
10
Красничи
17
9
0
77
88
4-1-1-3-1
90
Дибус
2
Уинго
3
Ммае
16
Блажич
77
Чивич
14
Харатин
7
Сомалья
10
Узуни
93
Нгуэн
21
Мак
8
Ммае
88
44
44
88
0
8
Шабани
8
Шабани
0
10
Зиба
11
11
10
Зиба
10
Узуни
23
Редзич
23
Редзич
10
Узуни
7
Сомалья
5
Вечеи
5
Вечеи
7
Сомалья
21
Мак
21
Зубков
21
Зубков
21
Мак
93
Нгуэн
9
Батурина
9
Батурина
93
Нгуэн
8
Ммае
18
Зигер
18
Зигер
8
Ммае
Остались в запасе
Приштина
Ференцварош
35
Eglant Haxho
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
1
Адам Варга
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
57
Otto John
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
35
Eglant Haxho
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
57
Otto John
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Приштина - Ференцварош
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Приштина
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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