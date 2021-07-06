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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Приштина
Ференцварош - Приштина: обзор матча 06 июля 2021
Ференцварош
06.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Приштина
71'
Т. Нгуэн
74'
Р. Ммае
78'
М. Блажич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ференцварош - Приштина
90'
Желтая карточка
G. Mici
Замена
Б. Вечеи
️️️️
И. Харатин
89'
80'
Замена
T. Bardhoku
️️️️
Б. Красники
80'
Замена
Х. Шабани
️️️️
M. Hoti
ГОЛ! 3:0!
М. Блажич
78'
Замена
Сомалья
️️️️
Р. Мак
78'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ммае
Пас отдал
Р. Мак
74'
ГОЛ! 1:0!
Т. Нгуэн
Пас отдал
Э. Чивич
71'
70'
Замена
G. Mankenda
️️️️
L. Boshnjaku
Замена
Р. Ммае
️️️️
Ф. Боли
68'
67'
Желтая карточка
S. Lilaj
54'
Желтая карточка
M. Hoti
Желтая карточка
Д. Дибус
49'
Желтая карточка
Р. Мак
49'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Красники
15'
Желтая карточка
К. Зиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Давид Зигер
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Приштина
88
Sabien Lilaj
ЦФ
11
Mendurim Hoti
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
10
Эндрит Красничи
ЦФ
3
Gledi Mici
ЦФ
10
Кендрим Зиба
ЦФ
28
Леотрим Бектеши
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
1
Ardit Nika
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Приштина
8
Хевдет Шабани
ПВ
35
Eglant Haxho
ЦФ
44
Tun Bardhoku
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
4-1-1-3-1
90
Дибус
77
Чивич
3
Двали
16
Блажич
2
Уинго
14
Харатин
18
Зигер
21
Мак
10
Узуни
93
Нгуэн
9
Боли
5
3
1
2
Красники
28
Бектеши
10
Зиба
9
Боли
8
Ммае
8
Ммае
9
Боли
14
Харатин
5
Вечеи
5
Вечеи
14
Харатин
21
Мак
7
Сомалья
7
Сомалья
21
Мак
2
Красники
44
44
2
Красники
17
77
77
17
11
8
Шабани
8
Шабани
11
Остались в запасе
Ференцварош
Приштина
1
Адам Варга
ВР
57
Otto John
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
35
Eglant Haxho
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
57
Otto John
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
Остались в запасе
35
Eglant Haxho
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Дебатик Цурри
Статистика матча Ференцварош - Приштина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Приштина
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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