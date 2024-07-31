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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фехервар - Сумгаит
Фехервар - Сумгаит: обзор матча 31 июля 2024
Фехервар
31.07.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сумгаит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Сумгаит
90'
+2
Замена
T. Mossi
️️️️
В. Мустафаев
88'
Желтая карточка
Н. Вуйнович
Замена
G. Ominger
️️️️
Т. Кристенсен
82'
Замена
K. Larsen
️️️️
A. Huszti
68'
Желтая карточка
B. Melnyk
62'
Замена
️️️️
M. Katona
58'
Желтая карточка
Б. Беди
54'
Замена
N. Gradišar
️️️️
P. Kovacs
46'
45'
+1
Желтая карточка
S. Radović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Сумгаит
1
Мехти Дженетов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
19
R. Kehat
ЦП
23
J. Rezabala
ЦП
6
Вугар Мустафаев
(К)
ЦП
7
Rovlan Muradov
ЦП
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
3
Slaviša Radović
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
30
Gergő Ominger
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Сумгаит
32
Murad Agamaliyev
ВР
36
Khayal Farzullayev
ВР
24
Sanan Muradli
ЦП
60
T. Mossi
ЦП
21
N. Ahmadzada
ЦП
30
Kamran Quliyev
ЦФ
41
Ugur Cahangirov
ЦФ
30
Kamran Guliyev
ЦФ
1-4-1-5
31
Серафимов
14
27
Беди
1
Тот
10
Кристенсен
17
Шен
14
Чонгваи
19
34
Стефанелли
77
18
1-5-1-3
1
Дженетов
14
Бадалов
21
Садыхов
23
6
Мустафаев
7
19
7
Медейрос
19
Вуйнович
3
8
18
3
3
18
10
Кристенсен
30
30
10
Кристенсен
19
19
19
19
6
Мустафаев
60
60
6
Мустафаев
Остались в запасе
Фехервар
Сумгаит
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
32
Murad Agamaliyev
ВР
36
Khayal Farzullayev
ВР
24
Sanan Muradli
ЦП
21
N. Ahmadzada
ЦП
30
Kamran Quliyev
ЦФ
41
Ugur Cahangirov
ЦФ
30
Kamran Guliyev
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Остались в запасе
32
Murad Agamaliyev
ВР
36
Khayal Farzullayev
ВР
24
Sanan Muradli
ЦП
21
N. Ahmadzada
ЦП
30
Kamran Quliyev
ЦФ
41
Ugur Cahangirov
ЦФ
30
Kamran Guliyev
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Самир Абасов
Статистика матча Фехервар - Сумгаит
2
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
14
11
Офсайды
0
5
Количество передач
303
603
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
0 : 0
08.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сумгаит
1 : 1
02.11.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
2 : 1
16.10.2026
Араз-Нахичевань
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár
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