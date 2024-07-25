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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сумгаит - Фехервар
Сумгаит - Фехервар: обзор матча 25 июля 2024
Сумгаит
25.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Фехервар
20'
S. Abdullazada
39'
Т. Кристенсен
52'
Ч. Шпандлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сумгаит - Фехервар
85'
Замена
P. Kovacs
️️️️
N. Gradišar
Замена
T. Mossi
️️️️
Ф. Медейрос
85'
Желтая карточка
S. Abdullazada
73'
68'
Желтая карточка
K. Larsen
Желтая карточка
R. Muradov
67'
66'
Замена
K. Larsen
️️️️
Б. Беди
Замена
В. Мустафаев
️️️️
S. Radović
63'
57'
Замена
️️️️
M. Katona
52'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Шпандлер
Пас отдал
Б. Беди
Замена
N. Ahmadzada
️️️️
Н. Вуйнович
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кристенсен
Пас отдал
Б. Беди
Желтая карточка
Н. Вуйнович
22'
ГОЛ! 1:0!
S. Abdullazada
20'
15'
Желтая карточка
Н. Серафимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сумгаит
1
Мехти Дженетов
ВР
14
Эльвин Бадалов
(К)
ЛЗ
23
J. Rezabala
ЦП
19
R. Kehat
ЦП
7
Rovlan Muradov
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
17
Мурад Хачаев
ЦП
19
Никола Вуйнович
ЦФ
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
3
Slaviša Radović
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Фехервар
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
17
Milán Pető
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
19
Nejc Gradišar
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Сумгаит
60
T. Mossi
ЦП
21
N. Ahmadzada
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
1-5-1-3
1
Дженетов
14
Бадалов
7
21
Садыхов
7
Медейрос
17
Хачаев
19
23
3
8
19
Вуйнович
2-5-1-3
4
Шпандлер
31
Серафимов
17
10
Кристенсен
14
1
Тот
27
Беди
17
Шен
14
Чонгваи
77
19
7
Медейрос
60
60
7
Медейрос
19
Вуйнович
21
21
19
Вуйнович
3
6
Мустафаев
6
Мустафаев
3
27
Беди
3
3
27
Беди
19
19
19
19
Остались в запасе
Сумгаит
Фехервар
Главный тренер
Самир Абасов
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Сумгаит - Фехервар
3
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
12
Офсайды
1
2
Количество передач
450
442
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
5
14
Матчи команд
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
0 : 0
08.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сумгаит
1 : 1
02.11.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
2 : 1
16.10.2026
Араз-Нахичевань
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Kapital Bank Arena, Sumqayit
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