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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Легия
Зенит - Легия: обзор матча 27 января 2015
Зенит
27.01.2015, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Легия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Легия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
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Товарищеские матчи
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15.11.2026
Трабзонспор
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2 : 2
08.11.2026
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Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
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