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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волгарь - Уфа
Волгарь - Уфа: обзор матча 25 сентября 2024
Волгарь
25.09.2024, среда, 18:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Уфа
87'
Д. Миронов
90+4'
М. Агеян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Уфа
ГОЛ!
А. Перченок
4:5
ГОЛ!
В. Волков
4:4
ГОЛ!
Д. Корнюшин
3:4
ГОЛ!
Д. Аносов
3:3
ГОЛ!
Р. Пасевич
2:3
Пенальти не реализован!
И. Дружинин
ГОЛ!
А. Теняев
2:2
ГОЛ!
А. Павлишин
2:1
ГОЛ!
Н. Мацхарашвили
1:1
ГОЛ!
Д. Лесников
1:0
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Агеян
ГОЛ! 1:0!
Д. Миронов
87'
75'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
Ш. Исаев
75'
Замена
М. Агеян
️️️️
Р. Гыстаров
Замена
Д. Аносов
️️️️
Д. Мельников
75'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Щербаков
63'
Замена
Д. Миронов
️️️️
Е. Татаринов
63'
Замена
А. Павлишин
️️️️
Е. Кривохижин
63'
Замена
А. Тагиев
️️️️
С. Зуйков
44'
Желтая карточка
А. Щербаков
34'
31'
Желтая карточка
А. Анисимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
78
Даниил Мельников
ПЗ
77
Игорь Дружинин
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
3
Алы Тагиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
69
Данил Аносов
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
88
Денис Миронов
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
3-2-2-3
1
Ямпольский
23
Кривохижин
58
Зуев
3
Волков
23
Зуйков
78
Мельников
77
Дружинин
90
Щербаков
17
Лесников
11
Прудников
10
Татаринов
4-3-2-1
1
Баклов
89
Стоцкий
62
Карпов
45
Теняев
44
Корнюшин
17
Анисимов
10
Гыстаров
15
Бочеров
8
Исаев
97
Пасевич
25
Ложкин
23
Зуйков
3
Тагиев
3
Тагиев
23
Зуйков
23
Кривохижин
7
Павлишин
7
Павлишин
23
Кривохижин
90
Щербаков
24
Погосов
24
Погосов
90
Щербаков
78
Мельников
69
Аносов
69
Аносов
78
Мельников
10
Татаринов
88
Миронов
88
Миронов
10
Татаринов
8
Исаев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
8
Исаев
10
Гыстаров
88
Агеян
88
Агеян
10
Гыстаров
Остались в запасе
Волгарь
Уфа
81
Олег Смирнов
ВР
7
Данила Смирнов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
7
Данила Смирнов
ЦП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Волгарь - Уфа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
2 : 0
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Центральный
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