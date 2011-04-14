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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Вильярреал
Твенте - Вильярреал: обзор матча 14 апреля 2011
Твенте
14.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Вильярреал
29'
Э. Байрами
58'
Д. Росси (П)
82'
М. Рубен (П)
87'
Кани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Вильярреал
ГОЛ! 1:3!
Кани
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Рубен
Замена
А. Баннинк
️️️️
Б. Руис
Замена
Х. Ориоль
️️️️
К. Марчена
Замена
Э. Перес
️️️️
Д. Росси
Замена
О. Джон
️️️️
М. Янко
Замена
Кани
️️️️
Б. Валеро
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
В. Брама
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Росси
Красная карточка
Д. Тиндалли
Желтая карточка
Т. Леугерс
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
ГОЛ! 1:0!
Э. Байрами
Пас отдал
Б. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
5
Барт Буйссе
ЛП
6
Вут Брама
(К)
ОП
16
Тео Янссен
ЦП
11
Эмир Байрами
ЛФ
21
Марк Янко
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛП
21
Бруно
(К)
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Твенте
16
Вилко Де Вогт
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
18
Александер Баннинк
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
15
Ола Джон
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Кани
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-1-2-3
1
Бошкер
18
Леугерс
6
Дуглас
23
Оньеву
19
Тиндалли
6
Брама
5
Буйссе
16
Янссен
11
Байрами
21
Янко
22
Руис
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
24
Марчена
21
Катала
6
Валеро
21
Бруно
8
Матилья
22
Вакасо
15
Рубен
25
Росси
22
Руис
18
Баннинк
18
Баннинк
22
Руис
6
Брама
7
Ландзаат
7
Ландзаат
6
Брама
21
Янко
15
Джон
15
Джон
21
Янко
24
Марчена
3
Ориоль
3
Ориоль
24
Марчена
6
Валеро
8
Кани
8
Кани
6
Валеро
25
Росси
30
Перес
30
Перес
25
Росси
Остались в запасе
Твенте
Вильярреал
16
Вилко Де Вогт
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
16
Вилко Де Вогт
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Твенте - Вильярреал
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:50 (прямая)
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