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    Вилко Де Вогт

    Вратарь
    Имя Вилко
    Фамилия Де Вогт
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бреда
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 сентября 1975 (47 лет)
    Рост 187
    Вес 83
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