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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Венло
Твенте - Венло: обзор матча 24 января 2021
Твенте
24.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 1
Завершен
Венло
78'
T. Hunte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Венло
84'
Замена
C. Donis
️️️️
З. Машаш
Замена
И. Абасс
️️️️
Й. Босх
82'
78'
ГОЛ! 0:1!
T. Hunte
Пас отдал
Т. Пахоник
Желтая карточка
Данило
77'
69'
Желтая карточка
Д. ван Крой
63'
Замена
T. Hunte
️️️️
J. John
63'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
S. Janssen
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Р. Зерруки
62'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
T. van Leeuwen
62'
50'
Замена
Т. Пахоник
️️️️
T. Dekker
Желтая карточка
Р. Зерруки
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
J. John
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
77
Christos Donis
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
4-2-1-3
16
Дроммел
5
Смал
3
Пири
5
Плегесуэло
4
Думич
6
Зерруки
5
Босх
21
Илич
11
Мениг
90
Данило
10
2-2-1-5
1
6
5
Гелми
29
Машаш
8
32
ван Крой
0
7
Якумакис
15
25
5
5
Босх
7
Абасс
7
Абасс
5
Босх
6
Зерруки
80
Ремерато
80
Ремерато
6
Зерруки
10
7
Нарсинг
7
Нарсинг
10
15
8
Линтхорст
8
Линтхорст
15
0
27
27
0
6
33
Пахоник
33
Пахоник
6
29
Машаш
77
77
29
Машаш
Остались в запасе
Твенте
Венло
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Дан Ротс
ПВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
Остались в запасе
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Дан Ротс
ПВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Твенте - Венло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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