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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Твенте
Интер - Твенте: обзор матча 24 ноября 2010
Интер
24.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Твенте
55'
Э. Камбьяссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Твенте
Желтая карточка
Лусио
+3
Замена
К. Бираги
️️️️
Г. Пандев
+1
Замена
Н. Обиора
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
Б. Буйссе
️️️️
Т. Леугерс
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Биабиани
Желтая карточка
Д. Биабиани
Желтая карточка
Т. Леугерс
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
М. Янко
ГОЛ! 1:0!
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
14
Джонатан Биабиани
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
16
Тео Янссен
ЦП
26
Люк де Йонг
АП
89
Насер Шадли
ЛФ
21
Марк Янко
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
15
Ола Джон
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
4-4-1-1
12
Кастеллацци
4
Дзанетти
2
Лусио
0
Матерацци
2
Кордоба
21
Пандев
5
Станкович
91
Камбьяссо
14
Биабиани
10
Снейдер
9
Это'О
4-1-1-1-3
13
Михайлов
16
Росалес
6
Дуглас
4
Висгерхоф
18
Леугерс
6
Брама
16
Янссен
26
де Йонг
22
Руис
21
Янко
89
Шадли
91
Камбьяссо
40
Обиора
40
Обиора
91
Камбьяссо
21
Пандев
3
Бираги
3
Бираги
21
Пандев
14
Биабиани
18
Сантон
18
Сантон
14
Биабиани
18
Леугерс
5
Буйссе
5
Буйссе
18
Леугерс
21
Янко
7
Ландзаат
7
Ландзаат
21
Янко
Остались в запасе
Интер
Твенте
21
Паоло Орландони
ВР
57
Фелице Наталино
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
17
Дарио Вуичевич
ЦП
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
15
Ола Джон
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
57
Фелице Наталино
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
15
Ола Джон
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Интер - Твенте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Микаэль Аннонье (Оба - Франция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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