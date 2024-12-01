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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Тюмень
Торпедо - Тюмень: обзор матча 01 декабря 2024
Торпедо
01.12.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
33'
И. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Тюмень
Замена
Р. Байтуков
️️️️
Б. Роганович
88'
Замена
В. Галкин
️️️️
Ю. Коледин
84'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Горбунов
73'
58'
Желтая карточка
М. Петров
46'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Карпов
46'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Кулишев
43'
Желтая карточка
Д. Кленкин
ГОЛ! 1:0!
И. Горбунов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
3-2-1-2-1
16
Ботнарь
15
Данилкин
3
Иваньков
99
Костин
90
Роганович
99
Шевченко
52
Нетфуллин
17
Горбунов
2
Манелов
38
Чупаев
3-2-1-2-2
1
Гошев
34
Храмцов
72
Бем
13
Петров
30
Шавлохов
36
Воропаев
4
Кленкин
32
Кулишев
70
Марьянов
24
Коротаев
11
Карпов
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
3
Коледин
90
Галкин
90
Галкин
3
Коледин
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
32
Кулишев
31
Ткачук
31
Ткачук
32
Кулишев
11
Карпов
22
Косарев
22
Косарев
11
Карпов
Остались в запасе
Торпедо
Тюмень
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Торпедо - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Арена-Химки
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