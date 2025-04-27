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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Торпедо
Алания - Торпедо: обзор матча 27 апреля 2025
Алания
27.04.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 30 тур
2 : 4
Завершен
Торпедо
80'
С. Огоев
87'
Т. Гаглоев
35'
А. Юшин
50'
М. Чурич (П)
52'
А. Юшин
68'
Й. Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Торпедо
90'
+4
Желтая карточка
Г. Шевченко
ГОЛ! 2:4!
Т. Гаглоев
87'
ГОЛ! 1:4!
С. Огоев
80'
79'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Й. Гузман
Замена
С. Огоев
️️️️
В. Нафиков
70'
69'
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Юшин
69'
Замена
В. Галкин
️️️️
Г. Алыкулов
69'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
М. Чурич
68'
ГОЛ! 0:4!
Й. Гузман
Желтая карточка
С. Качмазов
65'
63'
Желтая карточка
М. Чурич
Замена
Т. Гаглоев
️️️️
Р. Дауров
61'
Замена
С. Качмазов
️️️️
Д. Казанцев
61'
Замена
Р. Гогниев
️️️️
Д. Черткоев
61'
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Юшин
Пас отдал
Г. Шевченко
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Чурич
Замена
А. Козырев
️️️️
Д. Кокоев
46'
Желтая карточка
М. Чирков
44'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Юшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
7
Александр Юшин
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
75
Сармат Огоев
ОП
21
Артур Козырев
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-3-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
19
Бутаев
71
Казанцев
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
17
Кокоев
23
Нафиков
11
Черткоев
3-2-1-3-1
95
Волков
99
Шевченко
15
Данилкин
3
Иваньков
97
Чурич
26
Байтуков
80
Хосонов
2
Манелов
10
Гузман
11
Алыкулов
7
Юшин
71
Казанцев
4
Качмазов
4
Качмазов
71
Казанцев
23
Нафиков
75
Огоев
75
Огоев
23
Нафиков
17
Кокоев
21
Козырев
21
Козырев
17
Кокоев
17
Дауров
30
Гаглоев
30
Гаглоев
17
Дауров
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
97
Чурич
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
97
Чурич
11
Алыкулов
90
Галкин
90
Галкин
11
Алыкулов
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
7
Юшин
21
Максимов
21
Максимов
7
Юшин
Остались в запасе
Алания
Торпедо
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
28
Инал Дудаев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
16
Виталий Ботнарь
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
77
Алессон
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
28
Инал Дудаев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
77
Алессон
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Алания - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алания
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4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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3 : 0
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Торпедо
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Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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