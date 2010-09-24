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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Знамя Труда
Торпедо - Знамя Труда: обзор матча 24 сентября 2010
Торпедо
24.09.2010, пятница, 18:30
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 24 тур
9 : 1
Завершен
Знамя Труда
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - Знамя Труда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
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Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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