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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шериф - Спартак
Шериф - Спартак: обзор матча 23 февраля 2019
Шериф
23.02.2019, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шериф - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
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1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
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0 : 1
16.07.2026
Шериф
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
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22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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