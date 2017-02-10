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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Осиек
Спартак - Осиек: обзор матча 10 февраля 2017
Спартак
10.02.2017, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Осиек
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Осиек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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18.10.2026
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1 : 1
17.10.2026
Горица
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Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Информация о матче
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