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Расписание матчей
Спартак - НЕК
Спартак - НЕК: обзор матча 03 декабря 2008
Спартак
03.12.2008, среда, 20:00
Кубок УЕФА, группа D, 4 тур
1 : 2
Завершен
НЕК
3'
С. Ковальчук
85'
Д. ван Беукиринг
87'
Л. Шоне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - НЕК
ГОЛ! 1:2!
Л. Шоне
ГОЛ! 1:1!
Д. ван Беукиринг
Пас отдал
К. Джон
Замена
️️️️
М. Эль-Кабир
Замена
К. Майдана
️️️️
А. Павленко
Замена
К. Джон
️️️️
Б. Сибум
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Малоян
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Зотов
Замена
Д. ван Беукиринг
️️️️
Ж. Чибамба
Желтая карточка
Б. Сибум
Желтая карточка
М. Йиранек
Желтая карточка
А. Зотов
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Ковальчук
Пас отдал
Н. Баженов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
49
Роман Шишкин
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
39
Сергей Ковальчук
АП
32
Никита Баженов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
НЕК
21
Габор Бабош
ВР
5
Юсеф Эль-Акчауи
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
18
Рамон Зомер
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
8
Лоренцо Давидс
ЛП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Бас Сибум
ПП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
РФ
Главный тренер
Марио Бин
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Кристиан Майдана
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
НЕК
25
Рейн Баарт
ВР
13
Марк Оттен
ЦЗ
4
Доминике Кивуву
ЦП
9
Тим Янссен
ЦФ
17
Коллинз Джон
ЦФ
9
Джон ван Беукиринг
ЦФ
4-4-1-1
1
Плетикоса
49
Шишкин
25
Йиранек
30
Фатхи
18
Паршивлюк
10
Саенко
8
Павленко
21
Зотов
32
Баженов
39
Ковальчук
0
Малоян
4-3-3
21
Бабош
21
Фернандес
4
Висгерхоф
18
Зомер
5
Эль-Акчауи
6
Сибум
20
Шоне
8
Давидс
10
Эль-Кабир
99
Чибамба
13
Буаузан
21
Зотов
59
Иванов
59
Иванов
21
Зотов
8
Павленко
8
Майдана
8
Майдана
8
Павленко
0
Малоян
89
Прудников
89
Прудников
0
Малоян
6
Сибум
17
Джон
17
Джон
6
Сибум
99
Чибамба
9
ван Беукиринг
9
ван Беукиринг
99
Чибамба
Остались в запасе
Спартак
НЕК
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
9
Тим Янссен
ЦФ
13
Марк Оттен
ЦЗ
4
Доминике Кивуву
ЦП
25
Рейн Баарт
ВР
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
9
Тим Янссен
ЦФ
13
Марк Оттен
ЦЗ
4
Доминике Кивуву
ЦП
25
Рейн Баарт
ВР
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Спартак - НЕК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Помощники судьи:
Билл Рене Хансен
Торбен Йенсен (оба - Дания)
Делегат:
Душан Титтел (Словакия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:55 (прямая)
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