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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Хэбэй Чайна Форчун
Спартак - Хэбэй Чайна Форчун: обзор матча 03 февраля 2018
Спартак
03.02.2018, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Хэбэй Чайна Форчун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак - Хэбэй Чайна Форчун
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0
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0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Хэбэй Чайна Форчун
Товарищеские матчи
Спартак
1 : 2
03.02.2018
Хэбэй Чайна Форчун
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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Спартак
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