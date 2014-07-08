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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Москва - Выбор-Курбатово
Москва - Выбор-Курбатово: обзор матча 08 июля 2014
Москва
08.07.2014, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
0 : 1
Завершен
Выбор-Курбатово
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Москва - Выбор-Курбатово
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Выбор-Курбатово
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
05.06.2015
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Металлург Л
3 : 0
30.05.2015
Выбор-Курбатово
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
24.05.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Авангард
3 : 0
12.05.2015
Выбор-Курбатово
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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