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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лех - Рубин
Лех - Рубин: обзор матча 06 февраля 2012
Лех
06.02.2012, понедельник, 21:30
Marbella Cup, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Рубин
20'
А. Руднев
12'
О. Мартинс
29'
О. Мартинс
66'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лех - Рубин
Замена
Ш. Древняк
️️️️
С. Кривец
Замена
А. Джалилов
️️️️
К. Ансальди
Замена
В. Устинов
️️️️
О. Кузьмин
Замена
С. Кверквелия
️️️️
С. Навас
ГОЛ! 1:3!
В. Оразсахедов
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Р. Еременко
Замена
Д. Иньяч
️️️️
А. Тонев
Замена
В. Убипарип
️️️️
С. Стилич
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
В. Дядюн
Замена
П. Быстров
️️️️
П. Немов
Замена
С. Кисляк
️️️️
Б. Натхо
Замена
С. Боккетти
️️️️
Р. Шаронов
Красная карточка
Р. Шаронов
Красная карточка
О. Мартинс
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 1:2!
О. Мартинс
ГОЛ! 1:1!
А. Руднев
20'
Замена
М. Можджень
️️️️
Р. Муравски
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
4
Хуберт Волакиевич
ЦЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
10
Сергей Кривец
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
14
Семир Стилич
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
5
Петр Немов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Лех
17
Шимон Древняк
ЦП
32
Матеуш Можджень
ЦП
21
Димитрие Иньяч
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
Рубин
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Которовски
4
Волакиевич
5
Арболеда
35
Камински
31
Энрикес
22
Войтковяк
10
Кривец
24
Тонев
15
Муравски
14
Стилич
9
Руднев
4-1-3-2
80
Хагиги
23
Кузьмин
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
5
Немов
26
Еременко
10
Натхо
61
Карадениз
17
Дядюн
9
Мартинс
10
Кривец
17
Древняк
17
Древняк
10
Кривец
14
Стилич
14
Убипарип
14
Убипарип
14
Стилич
15
Муравски
32
Можджень
32
Можджень
15
Муравски
24
Тонев
21
Иньяч
21
Иньяч
24
Тонев
14
Ансальди
10
Джалилов
10
Джалилов
14
Ансальди
26
Еременко
34
Бочаров
34
Бочаров
26
Еременко
76
Шаронов
16
Боккетти
16
Боккетти
76
Шаронов
44
Навас
4
Кверквелия
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
19
Устинов
19
Устинов
23
Кузьмин
10
Натхо
15
Кисляк
15
Кисляк
10
Натхо
9
Мартинс
7
Рязанцев
7
Рязанцев
9
Мартинс
5
Немов
0
Быстров
0
Быстров
5
Немов
17
Дядюн
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
17
Дядюн
Остались в запасе
Лех
Рубин
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Лех - Рубин
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
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