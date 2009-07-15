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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Рубин
Волга - Рубин: обзор матча 15 июля 2009
Волга
15.07.2009, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
4 : 3
Завершен
Рубин
52'
Д. Белов
80'
Д. Новицкий
98'
А. Петренко
107'
А. Сапогов
21'
И. Портнягин
32'
И. Портнягин
110'
С. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Рубин
110'
ГОЛ! 4:3!
С. Томас
ГОЛ! 4:2!
А. Сапогов
107'
ГОЛ! 3:2!
А. Петренко
Замена
️️️️
В. Галиулин
Вторая желтая
Д. Белов
Замена
️️️️
Д. Новицкий
ГОЛ! 2:2!
Д. Новицкий
Замена
️️️️
И. Портнягин
Желтая карточка
Д. Квирквелия
Замена
️️️️
И. Столбовой
Желтая карточка
М. Сорокин
Замена
️️️️
Д. Мирзаев
Желтая карточка
Д. Белов
ГОЛ! 1:2!
Д. Белов
ГОЛ! 0:2!
И. Портнягин
ГОЛ! 0:1!
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
0
Алексей Белкин
ВР
5
Александр Самонеко
ЦЗ
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
5
Эмин Агаев
ЦЗ
71
Дмитрий Новицкий
ЦП
0
Андрей Петренко
ЦП
8
Сергей Хомутов
ЦП
4
Иван Рейзвих
ЦП
9
Дмитрий Белов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
3-4-3
0
Белкин
5
Самонеко
4
Сорокин
5
Агаев
71
Новицкий
8
Хомутов
4
Рейзвих
0
Петренко
7
Сапогов
24
Столбовой
9
Белов
3-4-3
1
Козко
22
Нагаев
80
Климов
16
Квирквелия
52
Котляров
91
Самигуллин
0
Томас
21
Галиулин
99
Кабзе
97
Портнягин
22
Мирзаев
Остались в запасе
Волга
Рубин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Волга - Рубин
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Рубцов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
О. Веселовский (оба - Москва)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Химик
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