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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Гройтер Фюрт
Ростов - Гройтер Фюрт: обзор матча 19 июля 2014
Ростов
19.07.2014, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ростов - Гройтер Фюрт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Информация о матче
Стадион:
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