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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мордовия - Локомотив Ташкент
Мордовия - Локомотив Ташкент: обзор матча 08 февраля 2015
Мордовия
08.02.2015, воскресенье, 13:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Локомотив Ташкент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мордовия - Локомотив Ташкент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
- : -
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Кызылкум
1 : 1
25.10.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Кубок, 1/4 финала
Нефтчи
2 : 4
20.10.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Локомотив Ташкент
0 : 0
17.10.2026
Насаф
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
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Мордовия
Локомотив Ташкент
Узбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
3
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
«Ростов» интересуется 17-летним полузащитником из Узбекистана
2023.10.23 23:44
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Узбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
3
«Ростов» интересуется 17-летним полузащитником из Узбекистана
2023.10.23 23:44
«Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»
2021.02.10 14:58
15
«Уфа» объявила о переходе 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана Урунова
2020.02.10 10:20
5
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
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