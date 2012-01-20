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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Цюрих
Локомотив - Цюрих: обзор матча 20 января 2012
Локомотив
20.01.2012, пятница, 23:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Цюрих
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Цюрих
Замена
А. Никчи
️️️️
З. Шакер
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Барметтлер
Замена
Д. Леони
️️️️
А. Гуателли
Замена
М. Да Кошта
️️️️
Д. Тарасов
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Т. Бурлак
Замена
Б. Илич
️️️️
Р. Янбаев
Замена
С. Иванов
️️️️
Я. Дюрица
Замена
А. Иванов
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
Замена
Д. Сычев
️️️️
В. Подберезкин
Замена
М. Оздоев
️️️️
В. Игнатьев
Замена
А. Ещенко
️️️️
Р. Шишкин
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
АП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЛП
0
Зуаги Шакер
ЦП
3
Хайнц Барметтлер
ПП
88
Рафаэль Рамацотти
ЛФ
12
Александр Альфонс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Локомотив
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
24
Морис Брюннер
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Фильцов
20
Игнатьев
90
Бурлак
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
49
Шишкин
88
Глушаков
92
Подберезкин
11
Майкон
10
Кайседо
4-3-2
1
Гуателли
2
Кох
28
Беда
5
Тейшейра
23
Маньин
3
Барметтлер
0
Шакер
15
Буфф
12
Альфонс
88
Рамацотти
10
Кайседо
59
Иванов
59
Иванов
10
Кайседо
23
Тарасов
3
Да Кошта
3
Да Кошта
23
Тарасов
55
Янбаев
33
Илич
33
Илич
55
Янбаев
49
Шишкин
38
Ещенко
38
Ещенко
49
Шишкин
90
Бурлак
6
Торбинский
6
Торбинский
90
Бурлак
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
20
Игнатьев
21
Оздоев
21
Оздоев
20
Игнатьев
4
Дюрица
99
Иванов
99
Иванов
4
Дюрица
88
Глушаков
9
Ибричич
9
Ибричич
88
Глушаков
92
Подберезкин
0
Сычев
0
Сычев
92
Подберезкин
1
Гуателли
1
Леони
1
Леони
1
Гуателли
0
Шакер
30
Никчи
30
Никчи
0
Шакер
3
Барметтлер
18
Дрмич
18
Дрмич
3
Барметтлер
Остались в запасе
Локомотив
Цюрих
24
Морис Брюннер
ЦП
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
Остались в запасе
24
Морис Брюннер
ЦП
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Локомотив - Цюрих
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Белла Вишта
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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