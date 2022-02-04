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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мальме - Локомотив
Мальме - Локомотив: обзор матча 04 февраля 2022
Мальме
04.02.2022, пятница, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Мальме - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
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Локомотив
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Назван лучший кандидат на пост тренера «Локомотива»
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00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
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1
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Вчера, 22:28
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