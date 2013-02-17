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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Сталь
Крылья Советов - Сталь: обзор матча 17 февраля 2013
Крылья Советов
17.02.2013, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Сталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Сталь
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Максимов
65'
61'
Замена
М. Тельнов
️️️️
А. Комарицкий
55'
Замена
Р. Мачуленко
️️️️
И. Леонов
55'
Замена
И. Сикорский
️️️️
Б. Окана-Стази
55'
Замена
В. Грицай
️️️️
Р. Степанюк
55'
Замена
Ю. Батюшин
️️️️
К. Нгаха
55'
Замена
В. Троцько
️️️️
А. Поступаленко
Замена
А. Клягин
️️️️
И. Шпаков
53'
Желтая карточка
В. Кузьмичев
48'
46'
Замена
Р. Локтионов
️️️️
А. Акименко
46'
Замена
В. Ермаков
️️️️
И. Солдат
Желтая карточка
В. Свежов
40'
31'
Замена
А. Комарицкий
️️️️
Г. Ганев
Желтая карточка
Е. Баляйкин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Сталь
31
Геннадий Ганев
ВР
16
Богдан Кондратюк
ЦЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
3
Антон Хромых
ЦП
11
Игорь Леонов
ЦП
22
Игорь Солдат
ЦП
10
Брунел Окана-Стази
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
24
Коллинз Нгаха
ЦФ
11
Александр Акименко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Александр Клягин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
Сталь
1
Максим Тельнов
ВР
12
Андрей Комарицкий
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
19
Василий Троцько
ЦП
11
Юрий Батюшин
ЦП
7
Роман Мачуленко
ЦП
9
Виталий Грицай
ЦФ
23
Игорь Сикорский
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
3-5-1
78
Макаров
92
Голубев
13
Верховцов
25
Концедалов
32
Баляйкин
78
Максимов
28
Кузьмичев
6
Свежов
4
Елисеев
15
Шпаков
2-1-5-2
31
Ганев
16
Кондратюк
22
Мищенко
7
Степанюк
3
Хромых
22
Солдат
10
Окана-Стази
14
Поступаленко
11
Леонов
11
Акименко
24
Нгаха
78
Максимов
18
Кертанов
18
Кертанов
78
Максимов
15
Шпаков
33
Клягин
33
Клягин
15
Шпаков
22
Солдат
3
Ермаков
3
Ермаков
22
Солдат
Комарицкий
1
Тельнов
1
Тельнов
Комарицкий
14
Поступаленко
19
Троцько
19
Троцько
14
Поступаленко
24
Нгаха
11
Батюшин
11
Батюшин
24
Нгаха
7
Степанюк
9
Грицай
9
Грицай
7
Степанюк
10
Окана-Стази
23
Сикорский
23
Сикорский
10
Окана-Стази
11
Акименко
18
Локтионов
18
Локтионов
11
Акименко
11
Леонов
7
Мачуленко
7
Мачуленко
11
Леонов
31
Ганев
12
Комарицкий
12
Комарицкий
31
Ганев
Остались в запасе
Крылья Советов
Сталь
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Статистика матча Крылья Советов - Сталь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
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Украина. Первая лига, 30 тур
Сталь
0 : 3
03.06.2015
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Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
3 : 0
30.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
23.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
0 : 3
16.05.2015
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Нива
3 : 0
10.05.2015
Сталь
Информация о матче
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