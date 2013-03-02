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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Сконто
Крылья Советов - Сконто: обзор матча 02 марта 2013
Крылья Советов
02.03.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Сконто
50'
Кабайеро (П)
77'
П. Немов
80'
Кабайеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Сконто
Замена
И. Портнягин
️️️️
Кабайеро
83'
ГОЛ! 3:0!
Кабайеро
80'
ГОЛ! 2:0!
П. Немов
77'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
С. Драгун
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кабайеро
50'
Замена
А. Елисеев
️️️️
С. Корниленко
46'
Замена
А. Концедалов
️️️️
Стив
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Крылья Советов - Сконто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
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Крылья Советов
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Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
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