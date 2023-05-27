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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Краснодар-2
Волгарь - Краснодар-2: обзор матча 27 мая 2023
Волгарь
27.05.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар-2
31'
Д. Карпов
45+2'
Д. Кокоев
72'
Д. Кучугура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Краснодар-2
88'
Желтая карточка
Д. Кучугура
80'
Замена
Б. Логачев
️️️️
Д. Пивоваров
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Липовой
78'
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кучугура
67'
Замена
О. Попов
️️️️
М. Кутовой
61'
Замена
Д. Окоронкво
️️️️
Д. Кокоев
61'
Замена
Н. Гетьман
️️️️
Д. Карпов
Желтая карточка
К. Муллин
59'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Смирнов
54'
Желтая карточка
Д. Смирнов
53'
46'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Д. Гайворонский
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
Н. Печенкин
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Кокоев
43'
Желтая карточка
Д. Карпов
35'
Желтая карточка
В. Самко
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карпов
Замена
В. Царукян
️️️️
Д. Ткачук
19'
17'
Желтая карточка
Д. Гайворонский
7'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
77
Никита Гетьман
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Данил Полях
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
3-2-2-3
81
Смирнов
5
Гаврилович
6
Печенкин
22
Хомуха
7
Павлишин
7
Смирнов
9
Липовой
31
Ткачук
11
Носов
43
Гилязетдинов
90
Делькин
4-1-3-2
35
Сафронов
44
Исаенко
35
Гайворонский
13
Иванов
32
Пивоваров
17
Кокоев
94
Кучугура
10
Защепкин
70
Самко
11
Карпов
90
Кутовой
7
Смирнов
4
Ращеня
4
Ращеня
7
Смирнов
6
Печенкин
3
Ведерников
3
Ведерников
6
Печенкин
31
Ткачук
80
Царукян
80
Царукян
31
Ткачук
9
Липовой
22
Косарев
22
Косарев
9
Липовой
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
11
Карпов
77
Гетьман
77
Гетьман
11
Карпов
32
Пивоваров
55
Логачев
55
Логачев
32
Пивоваров
35
Гайворонский
18
Ндука
18
Ндука
35
Гайворонский
90
Кутовой
9
Попов
9
Попов
90
Кутовой
17
Кокоев
20
Окоронкво
20
Окоронкво
17
Кокоев
Остались в запасе
Волгарь
Краснодар-2
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Данил Полях
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Данил Полях
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Волгарь - Краснодар-2
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Центральный
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