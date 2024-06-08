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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Велес - Краснодар-2
Велес - Краснодар-2: обзор матча 08 июня 2024
Велес
08.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-2
26'
Д. Петрунин
61'
О. Смирнов
67'
А. Домоцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Краснодар-2
90'
Желтая карточка
М. Сухорученко
90'
Красная карточка
В. Шахов
Желтая карточка
Р. Сосранов
90'
Замена
М. Рыбалко
️️️️
О. Смирнов
89'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
88'
Замена
П. Карасев
️️️️
В. Кабахидзе
88'
86'
Желтая карточка
А. Куликов
83'
Желтая карточка
И. Губжоков
82'
Желтая карточка
Н. Плотников
80'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Н. Гетьман
Замена
И. Сутугин
️️️️
И. Котельников
74'
Замена
Я. Фролов
️️️️
Я. Ивакин
74'
69'
Замена
Д. Карпов
️️️️
К. Муллин
68'
Желтая карточка
В. Шахов
Желтая карточка
Д. Петрунин
68'
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Домоцев
Желтая карточка
Е. Песиков
64'
Замена
Е. Песиков
️️️️
И. Умаров
62'
ГОЛ! 2:0!
О. Смирнов
61'
46'
Замена
А. Домоцев
️️️️
Э. Багринцев
46'
Замена
А. Куликов
️️️️
Г. Жилкин
ГОЛ! 1:0!
Д. Петрунин
26'
18'
Желтая карточка
Г. Жилкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Краснодар-2
34
Даниил Голиков
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
77
Никита Гетьман
ОП
19
Никита Плотников
ОП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Велес
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
14
Ярослав Фролов
АП
48
Иван Сутугин
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
33
Андрей Домоцев
ЦФ
4-3-3
1
Шитов
95
Магомадов
2
Кутепов
15
Сосранов
3
Петрунин
18
Кабахидзе
97
Шубин
17
Котельников
47
Умаров
20
Ивакин
77
Смирнов
4-3-2-1
34
Голиков
2
Чуриков
44
Сухорученко
29
Шахов
28
Жилкин
22
Чобанов
77
Гетьман
19
Плотников
10
Багринцев
14
Железнов
9
Муллин
47
Умаров
9
Песиков
9
Песиков
47
Умаров
77
Смирнов
80
Рыбалко
80
Рыбалко
77
Смирнов
18
Кабахидзе
18
Карасев
18
Карасев
18
Кабахидзе
20
Ивакин
14
Фролов
14
Фролов
20
Ивакин
17
Котельников
48
Сутугин
48
Сутугин
17
Котельников
28
Жилкин
91
Куликов
91
Куликов
28
Жилкин
77
Гетьман
70
Губжоков
70
Губжоков
77
Гетьман
9
Муллин
11
Карпов
11
Карпов
9
Муллин
10
Багринцев
33
Домоцев
33
Домоцев
10
Багринцев
Остались в запасе
Велес
Краснодар-2
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
35
Роман Сафронов
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Велес - Краснодар-2
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
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