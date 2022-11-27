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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - КАМАЗ
Краснодар-2 - КАМАЗ: обзор матча 27 ноября 2022
Краснодар-2
27.11.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
КАМАЗ
17'
Р. Апеков
86'
Р. Халназаров
13'
Н. Кирсанов
64'
А. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - КАМАЗ
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
87'
ГОЛ! 2:2!
Р. Халназаров
86'
80'
Замена
А. Исик
️️️️
Ю. Кириллов
80'
Замена
И. Голятов
️️️️
Д. Шамкин
74'
Замена
А. Куликов
️️️️
И. Бадртдинов
74'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
С. Серченков
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
В. Якимов
72'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Н. Плотников
71'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Р. Апеков
71'
Желтая карточка
М. Штепа
64'
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Гаглоев
Замена
В. Самко
️️️️
М. Кутовой
46'
Желтая карточка
М. Сухорученко
43'
26'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
23'
Желтая карточка
А. Полюткин
ГОЛ! 1:1!
Р. Апеков
17'
16'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
В. Пальцев
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кирсанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
3-3-3-1
1
Штепа
28
Жилкин
44
Сухорученко
4
Арутюнян
88
Кратков
23
Якимов
19
Плотников
11
Апеков
13
Пузанов
2
Манелов
90
Кутовой
4-3-3
71
Мамин
4
Абрамов
20
Полюткин
17
Пальцев
65
Толстопятов
97
Таликин
42
Кириллов
11
Гаглоев
8
Серченков
8
Шамкин
10
Кирсанов
23
Якимов
18
Ндука
18
Ндука
23
Якимов
11
Апеков
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Апеков
90
Кутовой
70
Самко
70
Самко
90
Кутовой
19
Плотников
94
Кучугура
94
Кучугура
19
Плотников
Бадртдинов
91
Куликов
91
Куликов
Бадртдинов
42
Кириллов
87
Исик
87
Исик
42
Кириллов
8
Серченков
8
Тарасенко
8
Тарасенко
8
Серченков
17
Пальцев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
17
Пальцев
8
Шамкин
17
Голятов
17
Голятов
8
Шамкин
Остались в запасе
Краснодар-2
КАМАЗ
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Краснодар-2 - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Помощники судьи:
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Виталий Дорошенко (Краснодар)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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