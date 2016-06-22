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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Халадаш - Динамо
Халадаш - Динамо: обзор матча 22 июня 2016
Халадаш
22.06.2016, среда, 16:15
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Халадаш - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халадаш
Товарищеские матчи
Халадаш
0 : 1
22.06.2016
Динамо
Товарищеские матчи
Урал
4 : 1
07.07.2014
Халадаш
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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