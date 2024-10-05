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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Уралец-ТС
Динамо Киров - Уралец-ТС: обзор матча 05 октября 2024
Динамо Киров
05.10.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
3 : 1
Завершен
Уралец-ТС
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Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Оренбург-2
1 : 0
19.10.2025
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Уралец-ТС
6 : 0
12.10.2025
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Уралец-ТС
2 : 1
04.10.2025
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Уралец-ТС
0 : 2
28.09.2025
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Урал-2
1 : 2
21.09.2025
Уралец-ТС
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