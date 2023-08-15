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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - Копенгаген
Спарта - Копенгаген: обзор матча 15 августа 2023
Спарта
15.08.2023, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 3
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Копенгаген
80'
В. Бирманчевич
105'
К. Лячи
107'
В. Олатунжи
1'
Д. Ларссон
105+3'
В. Классон
112'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Копенгаген
Пенальти не реализован!
А. Серенсен
ГОЛ!
Н. Бойлесен
2:3
ГОЛ!
К. Кайринен
2:2
ГОЛ!
В. Классон
1:2
ГОЛ!
К. Лячи
1:1
ГОЛ!
К. Дикс
0:1
Пенальти не реализован!
Л. Крейчи
114'
Желтая карточка
Э. Ахури
112'
ГОЛ! 3:3!
В. Классон
Пас отдал
К. Серенсен
108'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
108'
Замена
Р. Барджи
️️️️
М. Эльюнусси
ГОЛ! 3:2!
В. Олатунжи
107'
105'
+3
ГОЛ! 2:2!
В. Классон
ГОЛ! 2:1!
К. Лячи
105'
Замена
Я. Пешек
️️️️
В. Бирманчевич
94'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Кухта
94'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Садилек
89'
84'
Замена
В. Клем
️️️️
Д. Гонсалвеш
ГОЛ! 1:1!
В. Бирманчевич
Пас отдал
Я. Зелены
80'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Т. Виснер
77'
74'
Замена
В. Классон
️️️️
Д. Ларссон
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Л. Гараслин
72'
Желтая карточка
А. Серенсен
68'
55'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Д. Вавро
Желтая карточка
В. Бирманчевич
54'
Желтая карточка
Т. Виснер
48'
Замена
М. Витик
️️️️
Ф. Панак
46'
42'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
36'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ларссон
Пас отдал
Э. Ахури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Спарта
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
11
Ноа Саса
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Виндаль
4
Серенсен
28
Виснер
30
Зелены
27
Панак
37
Крейчи
6
Кайринен
10
Гараслин
18
Садилек
7
Бирманчевич
7
Кухта
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
12
Йелерт
3
Вавро
3
Серенсен
21
Лерагер
99
Ахури
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
17
Ларссон
8
Фалк-Йенсен
28
Виснер
19
Мейдр
19
Мейдр
28
Виснер
27
Панак
41
Витик
41
Витик
27
Панак
7
Кухта
17
Минчев
17
Минчев
7
Кухта
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
7
Бирманчевич
10
Пешек
10
Пешек
7
Бирманчевич
10
Гараслин
33
Олатунжи
33
Олатунжи
10
Гараслин
3
Вавро
20
Бойлесен
20
Бойлесен
3
Вавро
7
Гонсалвеш
36
Клем
36
Клем
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
7
Классон
7
Классон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
19
Барджи
19
Барджи
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
9
Оскарссон
9
Оскарссон
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Спарта
Копенгаген
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
11
Ноа Саса
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
11
Ноа Саса
ПВ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Спарта - Копенгаген
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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