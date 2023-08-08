Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Спарта
Копенгаген - Спарта: обзор матча 08 августа 2023
Копенгаген
08.08.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Спарта
Желтая карточка
Э. Йелерт
90'
+5
Желтая карточка
Л. Лерагер
89'
Желтая карточка
Д. Вавро
87'
87'
Желтая карточка
Л. Крейчи
79'
Желтая карточка
Я. Зелены
76'
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Гараслин
76'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Садилек
Замена
В. Классон
️️️️
М. Эльюнусси
72'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Д. Ларссон
72'
60'
Замена
М. Витик
️️️️
А. Серенсен
60'
Замена
М. Минчев
️️️️
В. Бирманчевич
Замена
Э. Ахури
️️️️
Р. Барджи
57'
38'
Желтая карточка
Я. Кухта
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Спарта
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
3
Серенсен
12
Йелерт
3
Вавро
4
Дикс
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Гонсалвеш
19
Барджи
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
4-1-1-3-1
1
Виндаль
30
Зелены
19
Мейдр
27
Панак
4
Серенсен
37
Крейчи
6
Кайринен
10
Гараслин
18
Садилек
7
Бирманчевич
7
Кухта
10
Эльюнусси
7
Классон
7
Классон
10
Эльюнусси
19
Барджи
99
Ахури
99
Ахури
19
Барджи
17
Ларссон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
17
Ларссон
4
Серенсен
41
Витик
41
Витик
4
Серенсен
7
Бирманчевич
17
Минчев
17
Минчев
7
Бирманчевич
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
10
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
10
Гараслин
Остались в запасе
Копенгаген
Спарта
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Копенгаген - Спарта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Спарта
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+