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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Манчестер Юнайтед
Копенгаген - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 ноября 2023
Копенгаген
08.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
4 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
45'
М. Эльюнусси
45+9'
Д. Гонсалвеш (П)
83'
Л. Лерагер
87'
Р. Барджи
3'
Р. Хойлунд
28'
Р. Хойлунд
69'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 4:3!
Р. Барджи
87'
84'
Замена
М. Маунт
️️️️
Р. Хойлунд
ГОЛ! 3:3!
Л. Лерагер
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
83'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Э. Ахури
78'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Д. Вавро
78'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
70'
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Фернандеш
Замена
Р. Барджи
️️️️
М. Эльюнусси
63'
46'
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
Д. Вавро
45'
+11
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Гонсалвеш
45'
+9
ГОЛ! 1:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
45'
42'
Красная карточка
М. Рэшфорд
28'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Гарначо
15'
Замена
Р. Варан
️️️️
Д. Эванс
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
С. Мактоминей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
2
Анкерсен
3
Вавро
12
Йелерт
21
Лерагер
7
Классон
10
Эльюнусси
99
Ахури
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
4-1-3-2
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
35
Эванс
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
3
Вавро
20
Бойлесен
20
Бойлесен
3
Вавро
10
Эльюнусси
19
Барджи
19
Барджи
10
Эльюнусси
99
Ахури
17
Ларссон
17
Ларссон
99
Ахури
7
Гонсалвеш
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Гонсалвеш
35
Эванс
19
Варан
19
Варан
35
Эванс
24
Эриксен
4
Амрабат
4
Амрабат
24
Эриксен
19
Хойлунд
7
Маунт
7
Маунт
19
Хойлунд
Остались в запасе
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Паркен
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