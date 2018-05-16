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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Чертаново
Псков - Чертаново: обзор матча 16 мая 2018
Псков
16.05.2018, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
0 : 5
Завершен
Чертаново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Псков - Чертаново
1
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1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
747
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Псков
Чертаново
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
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