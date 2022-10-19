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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химик - Чертаново
Химик - Чертаново: обзор матча 19 октября 2022
Химик
19.10.2022, среда, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 17 тур
1 : 6
Завершен
Чертаново
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Статистика матча Химик - Чертаново
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Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
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01.11.2026
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Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
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