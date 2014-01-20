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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Виктория
Амкар-Пермь - Виктория: обзор матча 20 января 2014
Амкар-Пермь
20.01.2014, понедельник, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Виктория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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21.09.2026
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Богемианс 1905
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08.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
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Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
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