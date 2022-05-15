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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Амкар-Пермь - Волга
Амкар-Пермь - Волга: обзор матча 15 мая 2022
Амкар-Пермь
15.05.2022, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
0 : 1
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Амкар-Пермь - Волга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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